Die Deutschlandreise des Charles Burney - ein Handlungsreisender in Sachen Musik

Wir setzten unsere Reihe der heimischen Studioproduktionen in Corona-Zeiten fort. Die in Frankreich lebende chinesische Komponistin Huihui Cheng arbeitet in ihrem neusten Stück mit Aufnahmen eines Spielzeug-Mikroroboters, der verschiedene Arten von Blättern in Bewegung bringt. Natur, Technik und Umgebungsgeräusche - die Reise führt in eine Mikroklangwelt, in die man sich hörend hineinversenken kann. mehr...