Ob die CD alt und überholt ist oder noch state of the art, darüber sind sich die Generationen nicht immer einig. Sören Meyer-Eller beantwortet diese Frage im Gespräch so: „Der überwiegende Teil der Verkäufe im Bereich Klassik ist noch auf CD!“. Seit 10 Jahren ist er künstlerischer Berater des Labels SWR Music, was seinen 20. Geburtstag feiert.

Warum persönliche Vorlieben in seinem Job zurückgestellt werden müssen, erzählt er im Musikgespräch. Außerdem erläutert er die Besonderheiten der aktuellsten Neuerscheinung, einer Beethoven-Box mit dem Dirigenten Michael Gielen. Besonders dessen Vorliebe für die originalgetreue Umsetzung der beethovenschen Tempoangaben ist berüchtigt.