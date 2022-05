SWR2 Thema Musik

„Die Bürde des Weißen Mannes“ – Musik und Kolonialismus

Von Florian Heurich

Kolonisierung durch Musik hat ihre Ursprünge, als Jesuitenmissionare die Ureinwohner Boliviens und Paraguays in europäischen Gesangs- und Kompositionstechniken unterrichteten. Unzählige koloniale Theater und Opernhäuser zwischen Manaus und Hanoi zeugen noch vom Export westlicher Kunst und Musik in die entlegensten Teile der Welt. „Die Bürde des Weißen Mannes“, so nannte Rudyard Kipling die höchst umstrittenen kolonialen Zivilisationsbestrebungen, und dies schlägt sich auch in einem Exotismus in der europäischen Kultur nieder.