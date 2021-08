Von Ines Pasz

Als "Musikerin mit dem Instrument Bratsche" bezeichnet sich Tabea Zimmermann selbst, und bringt damit auf den Punkt, worum es ihr in erster Linie geht: um die Musik! Dabei gilt ihr Name schon fast als Synonym für die Bratsche, verschmilzt Tabea Zimmermann als Mensch, als Künstlerin gewissermaßen mit ihrem Instrument. Mit ihrem kompromisslosen Qualitätsanspruch und ihrem unermüdlichen Enthusiasmus vermittelt sie ihrem Publikum ihr tiefes Verständnis der Werke und ihre Liebe zur Musik. Worauf es ihr in der Musik ankommt, wie sie ihre weltweite Karriere erlebt, was ihre Ideale und Ziele sind, das erzählt Tabea Zimmermann in SWR2 Zur Person.



Hector Berlioz:

"Harold en Italie" op. 16, 3. Satz

Tabea Zimmermann (Viola)

Les Siècles

Leitung: François-Xavier Roth

Johann Sebastian Bach:

"Tilge, Höchster, meine Sünden" BWV 1083, Kantate (Auszüge)

Emma Kirkby (Sopran)

Daniel Taylor (Countertenor)

Theatre of Early Music

Johann Sebastian Bach:

Suite Nr. 3 C-Dur BWV 1009, Allemande

Tabea Zimmermann (Viola)

György Kurtág:

"...eine Blume für Tabea... " aus "Signs, games and messages"

Tabea Zimmermann (Viola)

Xavier Montsalvatge:

"canción de Cuna" aus 5 Canciones negras

Tabea Zimmermann (Viola)

Javier Perianes (Klavier)

Dan Dougherty:

I'm confessin'

Django Reinhardt (Gitarre)

Stéphane Grapelli (Violine)

Maurice Vander (Klavier)

Pierre Michelot (Bass)

Ludwig van Beethoven:

Serenade D-Dur op. 8, 5. Satz

Daniel Sepec (Violine)

Tabea Zimmermann (Viola)

Jean-Guihen Queyras (Violoncello)

Franz Liszt:

Romance oubliée

Tabea Zimmermann (Viola)

Thomas Hoppe (Klavier)

John Dowland:

Lachrimae or Seven teares, 2. Teil

Tabea Zimmermann (Viola)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Sergej Rachmaninow:

Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18 (Ausschnitt)

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Antonio Pappano

Béla Bartók:

Violakonzert, 3. Satz

Tabea Zimmermann (Viola)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: François-Xavier Roth

Johannes Brahms:

Sextett-Variationen d-Moll op. 18

Krystian Zimerman (Klavier)

Paul Hindemith:

Trauermusik

Tabea Zimmermann (Viola)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Hans Graf

Manuel de Falla:

El paño moruno

Tabea Zimmermann (Viola)

Javier Perianes (Klavier)