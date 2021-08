Stefan Temmingh ist einer der bekanntesten und musikalisch aufregendsten Blockflötisten unserer Zeit. Aufgewachsen ist er in Südafrika, bevor er mit 20 zum Studium nach Deutschland geht. Heute konzertiert er weltweit und ist Professor an der Musikhochschule Freiburg. Im Gespräch in SWR2 Treffpunkt Klassik erzählt er unter anderem von musikalischen Freundschaften, seiner Kindheit in Kapstadt und wo in Freiburg er am liebsten Kaffee trinkt. mehr...