Die Bachs - Chronik einer Musikerdynastie (2/4)

Wolfgang Amadeus Mozart und Anton Bruckner sind sehr gegensätzliche Komponisten. Mozart gelang in allen Gattungen Meisterhaftes, Bruckner komponierte fast ausschließlich Sinfonien und Kirchenmusik. Dem einen gelang auch in kleiner Besetzung Großes, der andere brauchte den großen Apparat, um das auszudrücken, was er sich vorstellte. Mozarts Klavierkonzert KV 488 entstand zwischen 1784 und 1786 in Wien, wobei die Uraufführung im Dunkeln liegt. Bruckners 7. Sinfonie, am 30. Dezember 1884 in Leipzig unter Arthur Nikisch uraufgeführt, bildete den größten Erfolg zu Bruckners Lebzeiten. mehr...