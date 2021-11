Die Akkordeonistin Viviane Chassot

"Meine kleine Wunderkiste" nennt Viviane Chassot ihr lackschwarzes Akkordeon. Kein Wunder, denn die Schweizerin spielt darauf Haydn, Mozart und Rameau und holt damit das Instrument endgültig aus der Volksmusik-Schublade. Ihre Spielweise und ihre innovativen Arrangements machen sie zu einer international gefragten Solistin und Kammermusikerin. So arbeitete sie bereits mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle zusammen und spielte in Konzertsälen wie der Wigmore Hall London, dem Guggenheim Museum New York und dem Gewandhaus Leipzig. Fanny Opitz hat die Akkordeonistin getroffen.



