„Dialoge des Erinnerns“ – das Ensemble Aisthesis bei den Schwetzinger SWR Festspielen

Vor fast 10 Jahren gewann die schwedische Sängerin Loreen mit "Euphoria" den eurovison-song-contest in Baku und stürmte mit ihrem Dance-Hit die Charts. "Euphoria, an everlasting piece of art" - heißt es in ihrem Text. Wie steht es heute um den Begriff der Euphorie, des Hochgefühls, der übersteigerten Begeisterung in der Kunst der Gegenwart? Nach vielen, oft womöglich "freudlosen" Monaten der Pandemie, wie ist es da um die Stimmung etwa von Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Genres bestellt, die nicht selten mit unterschiedlichen Stimmungen arbeiten? Was an der Kunst ist es, das Menschen euphorisch werden lässt? mehr...