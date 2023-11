SWR2 Abendkonzert vom 29.12.2023

Das SWR-Symphonieorchester spielt an diesem Abend unter der Leitung von Marek Janowski Richard Wagners "Wesendonck-Lieder" in der Stuttgarter Liederhalle. Solistin ist die Sopranistin Anja Kampe. In was für eine Stimmung sie diese fünf Lieder versetzen, verrät die Sängerin im SWR2 Musikgespräch: „Ich habe die Lieder von Anfang an gemocht, sie haben mich immer angezogen!“