Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Matthias Kirschnereit (Klavier)

Leitung: Jonathan Stockhammer

Johannes Brahms:

Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83

Edward Elgar:

Sinfonie Nr. 2 Es-Dur op. 63

(Konzert vom 17. Januar 2019 im BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen)

Als "Poet am Klavier" hat die Süddeutsche Zeitung Matthias Kirschnereit einmal charakterisiert. Wo er auftritt, fesselt er das Publikum mit seiner Gabe, den Empfindungsreichtum, den erzählerischen Ausdruck und damit die menschlichen Züge in der Musik aufzuspüren und zu vermitteln. Der preisgekrönte Pianist gibt seine künstlerischen Ideale als Professor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock an talentierte junge Musiker weiter und engagiert sich für die Initiative Rhapsody in School und das Kulturprojekt TONALi.