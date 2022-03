SWR2 Mittagskonzert - LIVE vom 7.4.2022

In der Leipziger Straße in Berlin-Mitte, wo heute der Bundesrat tagt, wohnte einst Familie Mendelssohn und veranstaltete Sonntagsmusiken. In der Oranienstraße im multikulturellen Kreuzberg erinnert eine Gedenktafel an den Operettenkomponisten Paul Lincke, der die "Berliner Luft" besang. Am Viktoria-Luise-Platz in Friedenau unterrichtete Ferrucio Busoni seine Schüler.

Nur drei von vielen Orten, die zeigen: Musik liegt in Berlin auf der Straße. In dieser Folge machen wir einen Streifzug durch Charlottenburg-Wilmersdorf. mehr...