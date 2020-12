Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Georg Friedrich Händel:

"Einzug der Königin von Saba" aus dem Oratorium Salomon HWV 67

Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre zu "Die Hochzeit des Figaro"

Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048

Kazimierz Serocki:

Suite für 4 Posaunen

Aaron Copland:

"Fanfare for the Common Man"

Nebojša Jovan Živkoviæ:

"Trio per Uno" für Percussion Trio

Jan Koetsier:

Grassauer Zwiefacher

Jim Parker:

"Chrysler Building" aus "A Londoner in New York"

Georges Gershwin:

"I got rhythm"

Ingo Luis:

"Empty Stage Blues"

Chris Hazell:

"Mr. Jums" aus Three Brass Cats

(Liveübertragung aus der Fruchthalle Kaiserslautern)