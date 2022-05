SWR2 Abendkonzert vom 28.2.2022

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Kristine Opolais (Sopran)

Pavel Černoch (Tenor)

Leitung: Oksana Lyniv

Hector Berlioz:

Ouvertüre aus der Oper "Béatrice et Bénédict"

Antonín Dvořák:

"Lied an den Mond", Arie des Prinzen, Polonaise und Finalduett aus der Oper "Rusalka"

Emil Waldteufel:

"Die Schlittschuhläufer", Walzer op. 183

Arrigo Boito:

"L'altra notte" aus der Oper "Mefistofele"

Giacomo Puccini:

Auszüge aus "Tosca" und "La Bohème"

Giacomo Puccini:

"Chi il bel sogno", Arie aus der Oper "La Rondine"

Friedrich von Flotow:

"Ach, so fromm, ach so traut" aus der Oper "Martha"

Giuseppe Verdi:

"Oh! Qual pallor!" aus der Oper "La Traviata"

Johann Strauss:

Ouvertüre aus der Operette "Die Fledermaus"

(Konzert vom 31. Dezember 2018 im Festspielhaus Baden-Baden)

Die lettische Sopranistin Kristine Opolais war die gefeierte "Tosca“ der Osterfestspiele 2018 im Festspielhaus Baden-Baden. Gemeinsam mit dem tschechischen Tenor Pavel Černoch und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Oksana Lyniv präsentiert sie einen festlichen Arienabend.