„Der Umzug ins Digitale hat gezeigt, wie fantastisch das Analoge ist“, sagt der Komponist Gordon Kampe. Änderungen im Musikbetrieb seien angebracht und wichtig, aber bitte nicht unter Zwang. Gordon Kampe erzählt von Musikerinnen und Musikern, die zu virtuellen Quadraten werden und vermisst das Bonbonpapierknistern seiner Sitznachbarin im Konzertsaal.

Mehr trennend als verbindend

Wenn ich noch einen Splitscreen sehe, dann schalte ich das Internet ab. Endgültig. Die tollsten Musikerinnen und Musiker sitzen da in privater Klamotte in Zivil in der Küche, spielen Brahms und ein „Deus ex machina“. Mit IMovie-Kenntnissen degradiert jede gestandene Musikerpersönlichkeit im Nachgang zu einem von vielen Quadraten auf einem Bildschirm.

Zu Beginn der Krise, als wir alle unseren Umgang und unsere Form suchten, war das ein Zeichen des Zusammenhalts und des Sich-Nicht-Unterkriegenlassens – ein Kurzzeittherapeutikum. Mittlerweile sehe ich fast nur noch das Trennende in diesen Kästchen, nicht mehr das Gemeinsame.

Zusammen spielen heißt zusammen atmen

Vielleicht liegen da Noten von Brahms auf dem Pult, Brahms’ Musik ist es dennoch kaum. Denn zu ihr gehört nicht nur das richtige Spiel, sondern auch das Zusammenspielen.

Für Nicht-Musikerinnen und Nicht-Musiker mag der Ausdruck vom „zusammen atmen“ etwas esoterisch oder nach einem obskuren Wellnessritual klingen, für uns ist das ganz essentiell: man ahnt oft beim Einatmen, wie der Klang des Partners sein wird und gibt das Eigene dazu, dann wird es Musik – ohne das sind es nur Töne.

Uraufführung im Hoodie auf der Couch

Neulich hätte ich eine Uraufführung bei einem Festival für Zeitgenössische Musik gehabt und ich war sehr dankbar, dass es dennoch weitgehend ins Radio verlegt werden konnte. Aufnahmen, sogar Videos wurden gemacht. Unter diesen Umständen ein unfassbarer Aufwand.

Ich saß während der Uraufführung in Schlumpfoutfit auf dem Sofa, kommentierte das Geschehen mit Nerd-Freunden im Facebook-Messenger und verbeugte mich dann vor meiner Familie. Nett und entspannend.

Wie sehr gar die Schattenseiten des Betriebs fehlen

Nichts aber wird diesen Nervenkitzel ersetzen, nach dem Stück jetzt da „raus“ auf die Bühne zu müssen, um die Reaktionen in Empfang zu nehmen. Stellen Sie sich bitte vor: insbesondere auf derlei Spezialfestivals sitzen zu gefühlten 103 Prozent Kolleginnen und Kollegen, die allesamt der festen Überzeugung sind, es besser zu können.

Jetzt merke ich, wie sehr ich sogar die Schattenseiten unseres Betriebs vermisse:. Das zarte Genörgel um mich herum, das zu laute Soufflieren im Theater, das Suchen nach einem Tischchen in der Pause, gelegentlich sogar die Ansicht des mediokren und immer schmollenden kleinkarierten Kritikers, der mit Bleistift seine Vernichtung ins Programmheft kritzelt.

Von wegen altmodisch

All das gehört dazu und es ist gut, dass es bald wieder ein bisschen los geht. Der Umzug ins Digitale hat mir gezeigt, wie phantastisch das Analoge ist.

Manch schmollender Avantgardist wird spätestens hier einwerfen, dass das ja so’n bisschen altmodisch ist, was ich hier sage. Von wegen, schmolle ich zurück: Atmen, gemeinsames Erleben – wenn das altmodisch ist, na dann mal los.

Trotzdem: Änderungen finde ich super. Wir müssen dauernd und immer alles ändern, auch und gerade in der Kunst. Ich will das aber aus freien Stücken tun.

Wenn es wird, dann wird es schön

Denn, Potztausend, ich lasse mir doch von so einem für mich unsichtbaren Dingsbums nicht vorschreiben, wie ich mein nächstes Stück konzipiere. Überzeugt werde ich gern, gezwungen nicht.

Wenn es – und das ist leider längst nicht sicher – im nächsten Jahr noch Theater, Orchester, Ensembles und Randgruppenmusikanten wie uns Komponistinnen und Komponisten noch gibt – dann werde ich erstmal den Strom und alle Bildschirme abschalten und hören, wie wunderbar sich das Knistern des Bonbonpapiers meiner Sitznachbarin mit dem leicht verschroben intonierten Quartflageolett mischt.

Wenn es wird, dann wird es schön.