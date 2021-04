„Ginge morgen die Welt unter, so möge es bitte dieser begnadete Tenor sein, der uns vorab darüber informiert“, schrieb die Badische Zeitung nach einem Konzert mit dem Tenor Benedikt Kristjánsson, der damals in der „Matthäus-Passion“ die Partie des Evangelisten sang. In der neu erschienenen Einspielung dieser Passion mit der Gaechinger Cantorey unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann ist der junge Isländer mit den Tenorarien zu hören. Im SWR2 Musikgespräch mit Benedikt Kristjánsson geht Moderatorin Ulla Zierau seiner Faszination für Bachs Passionen auf den Grund. mehr...