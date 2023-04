Der Tenor Benedikt Kristjánsson

Von Sylvia Roth

Man sagt, in jedem Isländer stecke ein Künstler - auf den jungen Tenor Benedikt Kristjánsson trifft das allemal zu: In einem 15-Seelen-Dorf an der isländischen Nordküste aufgewachsen, ist Kristjánsson heute auf den internationalen Konzertbühnen zu Hause. Mit seinem lyrischen Tenor und seiner klaren Diktion ist er ein gefragter Bach-Evangelist - er sucht aber auch gern das Experiment: 2019 gewann er einen Opus Klassik, weil er alle Rollen der "Johannespassion" alleine sang, 2022 gab er 24 Stunden lang Schuberts "Winterreise" in Schleife. KünstlerundÜberraschungskünstler in einem.