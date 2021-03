Der Argentinier Astor Piazzolla ist ein Phänomen. Mit seinem Tango Nuevo schaffte der Bandoneónspieler im vergangenen Jahrhundert den Sprung in die Klassik, in den Jazz, ja sogar in Rock und Pop.



Heute eine Legende, war der Tango-Erneuerer zu Lebzeiten in Argentinien höchst umstritten. Aber Piazzolla hat sich gegen alle Widerstände durchgesetzt und es dabei zu Weltruhm gebracht. Der Ausnahmemusiker starb 1992. Am 11. März wäre er 100 Jahre alt geworden.

Ein neuer starker Tango für die junge Generation

Lucas Ballón ist ein junger Folklore- und Tango-Pianist aus Buenos Aires. Der Mann, mit Drei-Tage-Bärtchen und dunklen, von einem Haarband zurück gehaltenen Locken sitzt in seinem Studio am Keybord und schwärmt über den Revolutionär Astor Piazzolla: Der habe für die junge Generation nach einem neuen, starken Tango gesucht, glaubt er.

Dass der Tango Nuevo oder Tango Rokeró damals polarisiert, hält Lucas Ballón für normal. Neues provoziere eben Widerstand. Aber Piazzolla habe genau das stark gemacht. Wie kommt das? Woher bezieht der Mann, der am 11. März 1921 zur Welt kommt, seine Unbeirrbarkeit und Kraft? Wo liegen seine Wurzeln?

Sehnsucht nach der Heimat in New York

Der kleine Astor Piazzolla kommt als Kind italienischer Einwanderer in Mar del Plata zur Welt, einem Badeort am Südatlantik, der bis heute so was wie der Strand von Buenos Aires ist. Das Meer ist Piazzollas erste Kraftquelle. Aber hier erlebt er auch den ersten Schock, als die Familie 1925 nach New York ausreist.

Mar del Plata zu verlassen – meine Großeltern, meine Onkel und Cousins – das war der erste große Schmerz in meinem Leben. Vielleicht der zweite, denn in diesem Alter hatten sie mich schon vier Mal an meinem rechten Bein operiert. Astor Piazzolla

New Yorker Bronx: Mit den Fäusten zur Wehr setzen

Astor kommt mit einem Geburtsfehler zur Welt. Das Bein, das er später im Konzert stets lässig auf einem Stuhl abstellt, um das Bandoneón zu stützen, ist etwas kürzer und dünner.

Papa Vicente „Nonino“ lehrt den Jungen schon früh, sich gegen den Spott seiner Kameraden mit Fäusten zur Wehr zu setzen. Es ist die perfekte Voraussetzung für das neue Zuhause, die raue New Yorker Bronx. "Wie man kämpft, lernte ich in den Straßen von New York", hat der Künstler später immer wieder betont.

Während Papa Piazzolla im Friseur-Salon schuftet oder inmitten der Prohibition illegal Schnaps brennt, verbringt Astor als Teil einer Kindergang viel Zeit auf der Straße. Das prägt ihn auch musikalisch.

Musikalische Prägung durch großen Klangkosmos

Blues, Jazz, Ragtime, Klezmer ... In New York entdeckt der Junge einen neuen Klangkosmos. Zuhause bei den Eltern läuft wehmütiger Tango und vom Haus nebenan, wo ein ungarischer Pianist lebt und arbeitet, wehen immer wieder Fetzen klassischer Musik herüber. Mozart, Chopin, vor allem aber Bach ...

Ein Geschenk als Glücksfall: das Bandoneón

Der Junge träumt davon, Klavier zu lernen. Aber der Vater schenkt ihm zum achten Geburtstag einen komischen Kasten, mit vielen Knöpfen dran: ein Bandoneón.

Es ist ein teuflisches Instrument. Wer damit anfängt, muss schon ein bisschen verrückt sein. Astor Piazzolla über das Bandoneón

Wer mit dem Bandoneon anfängt muss aber vielleicht auch einen Vater haben, der einen aus Sehnsucht nach der Heimat, dazu bringt, so lange zu üben, bis man dieses schwierige Instrument meisterhaft beherrscht. Für den jungen Piazzolla, der damals mit Tango nichts am Hut hat, sind dieser Papa und sein Geschenk ein Glücksfall.

Ein Instrument erobert die Halbwelt von Buenos Aires

Das Bandoneón wurde 1854 in Deutschland erfunden, um Kirchenmusik zu machen. Mit den Seeleuten ist es dann nach Argentinien gereist – und erobert im Sturm die Halbwelt von Buenos Aires mit ihren glitzernden Bordellen und Varietés.

Die Ursprünge des Tango erinnern Piazolla ein bisschen an den Beginn des Jazz in New Orleans. Wie aber passen dieses sündige Babel und das Bandoneón, das in Deutschland Kirchenmusik spielt, zusammen?

Die italienischen Akkordeon-Spieler haben dieses Instrument ziemlich schnell für den Tango entdeckt. Ein Akkordeon klingt fröhlich, das Bandoneón so gar nicht. Es hat einen traurig-samtigen Klang. Astor Piazzolla über das Bandoneón

Zurück in Argentinien als Bandoneón-Spieler

Als Astor Piazzolla 1937 mit der Familie wieder nach Argentinien zurückkehrt, hat sich der Tango längst von seinem Schmuddel-Image befreit. Die sinnlich-erotische Kraft, die von den geschmeidigen Bewegungen der Tänzer ausgeht, bleibt. "In meinem Kopf hatte ich Bach, Schumann und Mozart, sehr wenig Tango."

Der 16-jährige Heimkehrer ist zunächst wenig beeindruckt. Aber dann wird er Mitglied im berühmtesten Tango-Orchester der Stadt. Fortan tingelt er Nacht für Nacht mit seinem Bandoneón durch die Clubs.

Er beginnt Stücke neu zu arrangieren und selber zu komponieren. "Für mich war Tango schon immer eher für das Ohr als für die Füße bestimmt." Den Tango-Liebhabern ist das zu kompliziert. Enttäuscht stellt Piazzolla das Bandoneón in die Ecke. Er wendet sich der klassischen Musik zu, lernt Klavier, Kontrapunkt und Komposition.

Begegnung mit Nadia Boulanger in Frankreich

Ein Stipendium bringt Piazzolla 1954 nach Frankreich, zur berühmten Kompositionslehrerin Nadia Boulanger. Sie soll nach Durchsicht seiner Werke gesagt haben:

Sehr gut geschrieben. Hier bist Du ein bisschen Stravinsky, hier ein wenig Bartók, hier ein Stück Ravel. Nur Piazzolla finde ich nicht. Nadia Boulanger über Piazzollas Kompositionsversuche

Piazzolla windet sich. Widerwillig gesteht er, dass er Tango spielt, auf dem Bandoneón. Was will sie von ihm? Na, was wohl? Einen Tango, s’il vous plait!

Die Tango-Revolution beginnt und polarisiert

Nach der Begegnung mit Nadia Boulanger platzt ein Knoten. Piazzolla kloppt seine Versuche zur klassischen Musik in die Tonne und macht sich daran, den Tango zu revolutionieren. Er spielt – eine kleine Sensation – das Bandoneón im Stehen und kann so sein kleines Orchester auch dirigieren.

Im „Octeto Buenos Aires“ gehören Soli und Improvisation wie im Jazz fest dazu. Bei der Party auf der Bühne wirkt neben Bandoneóns, Violinen, Cello, Kontrabass und Piano sogar eine E-Gitarre mit. Was für ein Frevel! Die Wellen schlagen hoch.

Die Musiker hassten mich. Ich nahm ihnen den alten Tango weg. Sie bedrohten x-mal mein Leben. Sie warteten auf mich vor meinem Haus und verprügelten mich ordentlich. Einmal setzten sie mir sogar die Pistole an den Kopf. So war das. Astor Piazzolla

Mit „Adiós Nonino“ geht die Karriere bergauf

Piazzolla sucht für kurze Zeit Zuflucht in New York. Aber auch dort ist mit „Tango Nuevo“ erst mal nichts zu reißen. Und dann 1959, vor einem Konzert in Puerto Rico die Nachricht: Der geliebte Vater Nonino, dem Astor so viel zu verdanken hat, ist gestorben. Der Legende nach, so der Pianist Lucas Ballón, habe Piazzolla sich hingesetzt und noch vor Beginn des Konzerts ein Stück für seinen Vater komponiert. „Adiós Nonino“.

In diesem Meisterwerk hört Lucas Ballón Nostalgie, Wut, Tränen und Verlorenheit heraus. Der Verkauf der Partitur bringt Piazzolla und seine Familie zurück nach Buenos Aires. Doch der Verlust des Vaters schmerzt ihn sehr. Piazollas Ehe zerbricht. Aber mit der Karriere geht es seit „Adiós Nonino“ langsam bergauf.

YouTube-Video: Salut Salon spielt "Adios Nonino"

Astor Piazzolla wird zur Legende

Sein Leben nimmt – genauso wie sein Tango – eine neue, freie Form an. Vier Monate im Jahr komponiert Piazzolla, drei Monate verbringt er mit der Haifisch-Jagd am Strand, den Rest tourt er durch die Welt. Es entstehen ungezählte Werke, darunter eine Mini-Oper und viele Film-Musiken. Astor Piazzolla wird zur Legende.

„Ich erlebte künstlerische Triumphe und enorme Fehlschläge.“ So Piazzollas persönliches Resümee am Ende eines aufreibenden, aber erfüllten Lebens. Seine Tango im neuen, mondänen Kleid atme den Geist von Buenos Aires, meinte der Künstler noch kurz vor seinem Tod.

Buenos Aires: Tango sinnlich erfahren

An Winternachmittagen im alten Hafen von Buenos Aires lasse sich diesem Geist am besten nachspüren, glaubt Lucas Ballón. Im Tanzlokal, wo Freundschaften geschlossen werden und das Kultgetränk Mate wie ein Joint kreist.

Wer Buenos Aires besucht, der könne die Essenz des Tangos, die auch in Astor Piazollas Tango Nuevo steckt, nicht nur hören, sondern sie schmecken, riechen, sehen, spüren. Diese Melancholie des Abschieds, diese Angst, etwas zu verlieren, das du liebst. Dieses für Piazzolla so typische Moll gepaart mit hereinbrechender Hoffnung und Freude.

Im Sommer 1990 erleidet Astor Piazzolla einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholt. Er stirbt am 4. Juli 1992 in Buenos Aires.