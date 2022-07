In der ZDF-Doku „Utopia – Irre Visionen in Silicon Valley“ von Angela Andersen und Claus Kleber wird ein in die Kopfhaut eingelassener und mit dem Gehirn verbundener Chip vorgestellt, der bereits in den nächsten Jahrzehnten dazu verhelfen soll, in jedem Moment allein über seine Gedanken und Gehirnströme mit dem Internet verbunden zu sein. Wie sich solch eine Erfindung auf das Leben von Gordon Kampe auswirken könnte? Utopische Gedankenspiele eines Komponisten über die Zukunft der Menschheit.

Die erschreckende Realität Krise! Krise! Überall Krise! Wohin ich forschend blick' – in Tagesschau und Weltchronik… Ich verliere langsam den Überblick, aber vielleicht ist das normal angesichts der Apokalypse. Da liege ich also – übermannt von der Realität – auf dem Sofa und bewundere sowohl neidisch als auch selbstkritisch die Slimfit-Hemden der Weltenlenker Lanz und Precht, als es »bing« macht und mich eine Mail aus der SWR Redaktion erreicht: Claus Kleber, lese ich da, habe demnächst eine neue Doku! Oha! Dank Superchip nur mit Gedankenkraft von Lanz zu Maischberger wechseln In dieser werden wir erfahren, dass es alsbald einen Chip geben könnte, der sich – wenn er erstmal in die Kopfhaut eingelassen ist – direktemang mit dem Internet verbinden kann. Nachdem ich mich, in guter postdramatischer Tradition, entschieden hatte, den Entstehungsprozess dieses Textes selbstreferenziell offenzulegen, war ich sofort hellauf begeistert! Ohne Fernbedienung, ja sogar ohne Siri oder die bräsige Alexa könnte ich nun, hätte ich schon den Superchip, von Lanz zu Maischberger wechseln – nur mit einem Gedankenblitz! Ich wäre eine Art Sofacyborg – mein lieber Schwan! Mit ein paar Hirn-Plugins das Notensatzprogramm bedienen Mit ein paar Hirn-Plugins könnte ich fortan auch mein Notensatzprogramm bedienen und liegend, falls meine CPU-reicht, gleichzeitig Pizza bestellen UND eine Oper komponieren! Dieses elende Rumgetippe und Rumgeklicke mit der Maus: Aus und vorbei! Wenn Sie mal aus Versehen auf 176 Orchesterpartiturseiten die Staccatopunkte auf der falschen Seite angebracht hätten und jeden einzeln wieder umdrehen müssten, dann wüssten Sie nämlich, was für ein nervenzerfetzender Beruf das ist. Die erdachte Komposition von einer "Gibt’s-schon-Warn-App" prüfen lassen Ich stehe nicht wegen meines unvorstellbaren Genies, sondern durch bloßes Mausgeklicke stets am Rand des Irrsinns. Mit diesem Chip könnte ich flugs die Pizzabestellnummer mit der Anzahl der Salamischeiben multiplizieren und daraus einen selbstkomponierenden Algorithmus erdenken. Ich könnte das blitzschnell erdachte Werk durch eine »Gibt’s-schon-Warn-App« jagen und den Originalitätsquotienten ausrechnen lassen. Jedes in einer Nanosekunde erdachte Stück ein Riesenerfolg Ab einem »OQ« von 10 versendet sich das Werk noch vor der Entstehung direkt an jene Sofacyborgs, die exakt den gleichen Geschmacksdatenstrom aufweisen. Ein Traum: jedes in einer Nanosekunde erdachte Stück wird ein Riesenerfolg. Ich könnte es auch durch die »KFRAPP« (die »Kurator-findet’s-relevant-APP«) schicken und noch vor der Komposition die Wahrscheinlichkeit auf Fördermittel ausrechnen, weil eine andere App die Buzzwords im Feuilleton scannt, in Antragsbingo übersetzt und meine Komponierapp nur jene Ideen zulässt, die einen »Fördermittelantragsquotienten« (den sogenannten »FAQ«) von mindestens 89% haben. Dank Chip sind die Krisen vorbei Fabelhaft auch: alle Musik, die bei mir ankommt, gefällt mir. Ich liege mit der lauwarmen Pizza auf dem Sofa und bin overwhelmed! Ich bin, also like ich. Nichts bringt mich aus der Ruhe. Dank Chip sind die Krisen für mich vorbei. In mildem Lichte leuchtet der Lenz!