SWR2 Abendkonzert vom 17.10.2022

Der Stuttgarter Musikverlag Carus wird 50: Ein Festakt zur Zukunft der Chormusik

Johann Sebastian Bach:

"Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn" BWV Anh. III 159

"Fürchte dich nicht, ich bin bei dir" BWV 228

Gottfried August Homilius:

"Die richtig für sich gewandelt haben"

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Warum toben die Heiden", Psalm 2 op. 78 Nr. 1

Josef Gabriel Rheinberger:

Kyrie und Gloria aus Cantus Missae op. 109

Richard Strauss, Clytus Gottwald:

"Du meines Herzens Krönelein" op. 21 Nr. 2, "Gefunden" op. 56 Nr. 1 und "Waldseligkeit" op. 49 Nr. 1, Transkriptionen für Chor a cappella

Arnold Schönberg:

"Friede auf Erden" op. 13

Claude Debussy:

Nocturnes L 91, Triptychon für Orchester und Frauenchor

Imogen Holst:

"Welcome joy and welcome sorrow"

Gustav Holst:

"Ave Maria"

Kammerchor Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius



Podiumsgespräch zur Zukunft der Chormusik

Gesprächsgäste:

Prof. Dr. Kathrin Schlemmer(Universität Eichstätt-Ingolstadt, Studienleiterin der ChoCo Studie 2021 und 2022)

Jan Schumacher(UMD an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Vice President des Internationalen Chorverbands IFCM)

Christian Wulff(Bundespräsident a. D. und Präsident des Deutschen Chorverbandes)

Prof. Klaus K. Weigele(Direktor der Landesmusikakademie Baden-Württemberg in Ochsenhausen)

Dr. Johannes Graulich(Kinderarzt und Verleger des Carus-Verlag)

Moderation: Sabine Fallenstein

(Aufnahme vom 3. Juni 2022 im Konzertsaal der Stuttgarter Musikhochschule)

1972 gründete das Ehepaar Waltraud und Günter Graulich den Carus-Verlag in Stuttgart. Ausgangspunkt war der Wunsch nach geeignetem Notenmaterial für den eigenen Chor - bis heute bildet Chormusik einen wichtigen Schwerpunkt des Verlagsprogrammes. Was liegt da näher, als dieses Jubiläum Anfang Juni mit einem großen Festkonzert mit geistlichen Werken zu feiern. Mit dabei: Der Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius. Im anschließenden Gespräch diskutierten führende Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Chorlandschaft über die Zukunft der Chormusik.