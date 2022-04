André Heller hat als Chansonnier Millionen Schallplatten verkauft, er hat Zirkus und Varieté erneuert, Theaterstücke und Shows realisiert, und den "Rosenkavalier" an der Berliner Staatsoper inszeniert. Er ist Herzenswiener, Gedankenjongleur, Paradiesgestalter, Kämpfer gegen das Unrecht, ein Mitfühlender, ein Denker, ein Mahner.

In SWR2 erzählt er von der Musik, dem Zauber seiner Kunst, der Begegnung mit Andy Warhol, dem Puppentheater in der Wiener Urania und warum er seinen Geburtstag immer in seinem Garten "Anima" in Marrakesch in Marokko verbringt. mehr...