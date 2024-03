Kiri Te Kanawa zum 80. Geburtstag: Eine unverwechselbare Stimme

Claire Mary Teresa Rawstron ist ihr Geburtsname, als Kiri Te Kanawa sollte sie Weltruhm erlangen. In Leonard Bernsteins Studioproduktion seines Musicals „West Side Story“ sang sie die Maria, auf den Opernbühnen feierte sie Erfolge in den Rollen Verdis und Puccinis, vor allem aber als Mozart-Interpretin.

Höhepunkt der Karriere mit „O mio babbino caro“

Mit „O mio babbino caro“ hat sie einen echten Hit gelandet. Für James Ivorys ironisch-romantischen Spielfilm „Zimmer mit Aussicht“ singt die neuseeländische Sängerin Kiri te Kanawa 1985 die einzige Arie aus Giacomo Puccinis Oper „Gianni Schicchi“ – Laurettas flehentliche Bitte an ihren störrischen Vater.

Mit diesen zweieinhalb Minuten ist die Sängerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommen. Das ist makellos schön in der Höhe und den Charakter des unschuldig Kindhaften bringt sie perfekt zum Ausdruck. Die Interpretation ist damals um die Welt gegangen, in den Kinos, auf Platte und durch die Radiostationen.

Kiri Te Kanawa bei einem Auftritt ca. 1993 picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Singt auf der „Hochzeit des Jahrhunderts“

Das andere mediale Superereignis für Kiri te Kanawa war vier Jahre zuvor die „Hochzeit des Jahrhunderts“ von Lady Diana Spencer und dem damaligen Prince Charles.

Die Lieblingssängerin des Hochzeitspaares sang vor einem Millionenpublikum an den Fernsehbildschirmen in der St. Pauls Cathedral die Arie „Let the Bright Seraphim” aus Händels Oratorium „Samson“.

Der ideale vokale Spiegel von Lady Diana

Das Engelsinstrument der Trompete begleitet die an Engelsreinheit heranreichende Stimme – eine Stimme, die fast schon zu himmlisch klingt, um dem Bekenntnis einer Frau aus dem Volk zu entsprechen.

In mehrfacher Hinsicht war Kiri te Kanawa damals unbeabsichtigt der ideale vokale Spiegel der Prinzessin in einer Märchenhochzeit, der bald Bitterkeit folgen sollte.

Dem englischen Königshaus eng verbunden: Kiri Te Kanawa sitzt neben Queen Elizabeth im Auto nach einem gemeinsamen Gottesdienstbesuch 2020 in Sandringham. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ein Engel in tragischen Rollen

Die Sängerin wiederum sollte in tragischen Rollen wie Verdis Desdemona, Puccinis Manon Lescaut und Tosca oder Bizets Micaela brillieren. Allerdings zumeist ohne wirkliche Beglaubigung der tragischen Rollen.

Wenn Kiri te Kanawa als Mimì die Mansarde in Puccinis „La Bohéme“ betritt, dann tut sie das „mit all der jugendlichen Koketterie der gesegneten Jungfrau, die in Lourdes erscheint“. Das schrieb ein Kritiker über ihren Auftritt und da ist durchaus was Wahres dran.

Schön ist es natürlich trotzdem, wie es eben auch die Erscheinung der Jungfrau in Lourdes ist, die sich millionenfach in Wasserflaschen verkaufen lässt.

Enorme kommerzielle Erfolge

Kiri te Kanawa produzierte seit Mitte der siebziger Jahre eine Operngesamtaufnahme nach der anderen, mit enormen kommerziellen Erfolgen. Damals verkauften sich solche Opern aus dem Studio perfekt, doch diese goldenen Zeiten sind in vielerlei Hinsicht vorbei.

Kiri Te Kanawa gewann bei den Classical Brit Awards 2010 den Preis für ihr Lebenswerk. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Viele dieser Einspielungen entstanden unter der Leitung von Georg Solti. Dabei war der Stardirigent nicht von Anfang an von der Sängerin überzeugt. Sie erschien ihm zu Beginn als etwas leistungsunwillig.

Karriere wurde Kiri te Kanawa nicht in die Wiege gelegt

Und das hatte seinen Grund. Die Sängerinnen-Karriere war Kiri te Kanawa nämlich nicht in die Wiege gelegt worden. Das aus einer Maori-Familie stammende Mädchen erhielt zwar im jugendlichen Alter Gesangsunterricht, damals noch als Mezzosopran eingestuft.

Mit 16 verließ sie aber die Schule, um als Sekretärin zu arbeiten. Freunde erlösten sie aus dem Angestelltendasein, am Anfang war es eher Unterhaltendes was zum Besten gegeben wurde.

Sie gewann Preise und kam zum Gesangsunterricht nach London. Wirklich wohl gefühlt hat sie sich dort anfangs nicht und durch großen Ehrgeiz ist sie nicht aufgefallen. Als 23-Jährige überzeugt sie dann 1967 in einer konzertanten Aufführung von Purcells „Dido and Aeneas“ und wird vom Fleck weg als „magnetische Sopranistin“ fürs Opernhaus empfohlen.

Durchbruch mit Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“

Der Durchbruch erfolgt 1971 mit ihrer Paraderolle als Gräfin Almaviva in Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“. Dass diese adlige Dame einst die freche Bürgerin Rosina war, die sich frivol ihren Grafen um den Finger wickelt, ist dieser prachtvollen Stimmentfaltung nicht anzuhören.

Hier gilt „Noblesse oblige“. Schönheit ist Würde und umgekehrt. Das ist fast schon überirdisch und so ist auch die glasklare Höhe dieser Stimme. Für einen ehemaligen Mezzosopran fehlt hier überraschend die Festigkeit in der Tiefe, die erdet.

Einziger Makel: Stimme oft zu schön geführt

Bei aller Staunen machenden Perfektion dieser vokalen Farben bleibt der Schönheitsfleck einer fast nur zu schön geführten Stimme, der Kiri te Kanawa im Unterschied zu vergleichbaren Größen wie etwa Jessye Norman oder Joan Sutherland nie zu einer der ganz großen Sängerdarstellerinnen hat werden lassen – weder auf der Opernbühne noch im aseptischen Tonstudio.

Dafür ist dann aber eine engelsgleiche Rolle wie die der Desdemona in Verdis „Otello“ eine ihrer glanzvollsten geworden – nicht zuletzt in einer überaus erstaunlich dramatischen, konzentriert-intensiven, konzertanten Aufführung unter der Leitung von Georg Solti mit Luciano Pavarotti an ihrer Seite, der seine Partie im Unterschied zu ihr auch nie auf der Bühne realisieren sollte.

Kiri Te Kanawa bekommt einen Handkuss von Luciano Pavarotti, nach deren gemeinsamen Aufführung von Verdis Oper „Otello“ unter der Leitung von Georg Solti in Cicago 1991. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Zuhause im Liedgenre

Wo Kiri te Kanwa aber mit ihrer zauberhaften Stimme ganz in ihrem Element war, ist das Liedgenre. Und auch hier geht es nicht um jene Lieder, die kurze Dramen sein können, sondern um die scheinbar leichte und doch vertrackte Einfachheit einer künstlichen Folklore, wie in den Liedern von Joseph Canteloube.

Hier feiert die unverfälschte Schönheit von Kiri te Kanawas lyrischem Sopran ihren Triumph wie in Puccinis reinem Flehen der Lauretta.