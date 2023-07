Der Sänger Michael Spyres

Der junge isländische Tenor Benedikt Kristjánsson ist Künstler und Überraschungskünstler in einem. Schon seine Herkunft: er wächst auf in einem 15-Seelen-Dorf an der isländischen Nordküste, und ist heute international einer der gefragtesten Sänger. Mit seinem lyrischen Tenor und seiner klaren Diktion ist er ein gefragter Bach-Evangelist - sucht aber auch gern das Experiment, wie 2022 mit Schuberts "Winterreise" in 24 Stunden Dauerschleife.