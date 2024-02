Der Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl

per Mail teilen

Der gebürtige Münchner Philipp Stölzl ist Grenzgänger zwischen medialen Welten. Seine Karriere beginnt er als Kostüm- und Bühnenbildner an den Münchner Kammerspielen und am Deutschen Theater Berlin. Berühmt wird er durch Musikvideos für Madonna, Luciano Pavarotti und Mick Jagger.

Archaische Geschichten werden zu seiner Spezialität, wie „Nordwand“ und „Der Medicus“ im Kino oder auf der Opernbühne. Nach seiner phänomenalen Inszenierung von Verdis „Rigoletto“ im Jahr 2019 auf der Bregenzer Seebühne will er dort 2024 mit Carl Maria von Webers „Freischütz“ erneut ins Schwarze treffen. Über seine Karriere, seinen besonderen Zugriff auf Theater- und Opern-Stoffe und seinen Blick auf das Leben, erzählt er in der Sendung „Zur Person“.

Musikliste:



Jherek Bischoff:

Andersen Erzählungen

Mario Korunic (Violine)

Doren Dinglinger (Violone)

Eugen Bazijan (Violoncello)

Giorgi Makhosvili (Kontrabass)

Heinz Friedl (Klarinette)

Anno Kesting (Schlagwerk)

Leitung: Stephen Delaney



Ingo Ludwig Frenzel:

Musik zum Film Schachnovelle

Ingo Ludwig Frenzel



Carl Maria von Weber:

"Der Freischütz", Ouvertüre

Staatskapelle Dresden

Leitung: Colin Davis



Hector Berlioz:

"Benvenuto Cellini", Arie des Ascanio (2. Akt)

Susan Graham (Sopran)

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: John Nelson



Umberto Giordano:

"Andrea Chénier", Romanze des Chénier (4. Akt)

Piotr Beczala (Tenor)

Orquestra de la Comunitat Valenciana

Leitung: Marco Boemi



Carl Maria von Weber:

"Der Freischütz", Ariette des Ännchen (2. Akt)

Noemi Nadelmann (Sopran)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Miguel Gomez Martinez



Carl Maria von Weber:

"Der Freischütz", Wolfsschluchtszene

Siegfried Lorenz (Bariton)

Thomas Thomaschke (Bass)

Ekkehard Wlaschiha (Bass)

Kurt Moll (Bass)

Andreas Scheibner (Bariton)

Will Quadflieg (Sprecher)

Rundfunkchor Leipzig

Staatskapelle Dresden

Leitung: Colin Davis



Giuseppe Verdi:

"Rigoletto", Ballade des Herzogs (1. Akt)

Luciano Pavarotti (Tenor)

London Symphony Ochestra

Leitung: Richard Bonynge