Seine Märchen sind in über 150 Sprachen übersetzt, die Leserzahl innerhalb Europas wird auf 320 Millionen geschätzt und weltweit sollen es 6 Milliarden sein. Hans Christian Andersen ist allgegenwärtig: in seinen Märchen und Schriften, in Theateraufführungen und Konzerten, in Opern und Balletten, im Kino und immer auch in unseren Erinnerungen.

