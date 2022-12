SWR2 Abendkonzert vom 16.1.2023

Joseph Haydn ist bekannt für musikalischen Witz und originelle Einfälle. Doch der Komponist konnte auch ernstere Töne anschlagen, was seine 44. Sinfonie in e-Moll und seine Nelson-Messe belegen. Haydns Nelson-Messe entstand 1798 und trägt den Titel „Missa in angustiis“, also „Messe in Bedrängnis“ - ein musikalisches Zeitdokument aus der Zeit der Napoleonischen Kriege. Gemeinsam mit der Züricher Sing-Akademie gestaltet das Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Gottfried von der Goltz ein Konzert, das sich dem düsteren, dramatischen und tiefgründigen Haydn widmet. (Konzert vom 10. November 2022 im Konzerthaus Freiburg)