Der Musikerfotograf Marco Borggreve

Von Rafael Rennicke

Ob Nikolaus Harnoncourt oder Tabea Zimmermann, György Kurtág oder Patricia Kopatchinskaja, Jörg Widmann oder Fazil Say: Er hat sie alle fotografiert. Seit Jahrzehnten ist Marco Borggreve der führende Musikerfotograf, dessen musikalischer Instinkt in der Klassik-Szene legendär ist. Doch wer ist der unscheinbare Mann hinter den ausdrucksstarken Künstler-Porträts, die sich auf keinen Nenner bringen lassen und doch unverwechselbar sind? Rafael Rennicke hat den niederländischen Fotografen getroffen, und mit ihm gesprochen über seine Arbeitsweise und seine Suche nach dem erfüllten Augenblick. (SWR 2022)



Musikliste:



Patricia Kopatchinskaja:

Ghiribizzi, Nr. 1 und Nr. 2

Vilde Frang (Violine)

Nicolas Altstaedt (Violoncello)



George Antheil:

Violinsonate Nr. 1, 2. Satz

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Joonas Ahonen (Klavier)



Pauline Viardot-Garcia:

Serenade f-Moll

David Kadouch (Klavier)



Felix Mendelssohn-Bartholdy:

Klavierkonzert a-Moll, 2. Satz (Ausschnitt)

Kristian Bezuidenhout (Klavier)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz



Benjamin Britten:

"There' s none to soothe" aus: Folk Song Arrangements

Mark Padmore (Tenor)

Roger Vignoles (Klavier)



Thomas Adès:

Klavierkonzert Nr. 2, 2. Satz

Kirill Gerstein (Klavier)

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Thomas Adès



Patricia Kopatchinskaja:

Ghiribizzi, Nr. 4 (Nostalgic)

Vilde Frang (Violine)

Nicolas Altstaedt (Violoncello)