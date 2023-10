Der Mahler-Dirigent Oskar Fried – Der Unbekannte wider Willen

Akustisches Zeitdokument

Vor einem Riesentrichter sind da Anfang des Jahres 1924 in Berlin weniger als ein Drittel der vom Komponisten geforderten Musiker versammelt. Zusammengepfercht in einem beengten Studio sitzt die Staatskapelle Berlin, später im Finale kommen zwei Solistinnen sowie der Berliner Domchor hinzu, am Dirigentenpult steht Oskar Fried.

Diese Aufnahme wurde 13 Jahre nach dem Tod des Komponisten aufgenommen, so nah an die Lebenszeit Mahlers kommt man rein akustisch kaum woanders.

Frühe Begegnung mit Joseph Joachim

Wer ist dieser Mann, der 1904 aus dem Nichts auf der Bühne des Berliner Musiklebens auftaucht, gleich die Fachleute beeindruckt und das Publikum begeistert?

Oskar Fried wird am 10. August 1871 in Berlin geboren, ist Nachkomme einer jüdischen Berliner Kaufmannsfamilie, die bald verarmt, so dass der Neunjährige die höhere Schule verlassen muss.

Früh hatte er von seinem Bruder Geigenunterricht erhalten. Mit sechs oder sieben Jahren spielt er dem berühmten Virtuosen Joseph Joachim vor, der ihn ermuntert, sich „ernsthaft der Musik zu widmen“.

Zum Rezension der ersten vollständigen Biografie Oskar Frieds von Alexander Gurdon

Weltbekannte Freunde

Fried muss eine charismatische Persönlichkeit gewesen sein, nicht umsonst verkehrt er in intellektuellen Zirkeln, ist befreundet mit Harry Graf Kessler, Rainer Maria Rilke und dem Verleger Paul Cassirer, ist bekannt mit Stefan Zweig, arbeitet mit dem Regisseur Max Reinhardt zusammen, Max Liebermann malt sein Porträt.

Frieds Ruhm als Dirigent erreichte in den 1920er Jahren internationale Höhen. Bei seinem USA-Debüt 1928 zeigt ihn eine Fotografie im Kreis einer eleganten New Yorker Abendgesellschaft. Maurice Ravel sitzt am Flügel und George Gershwin ist auch in der Runde zu entdecken.

Oskar Fried bei Maurice Ravels (am Flügel) Geburtstag am 8. März 1928 in New York. Neben ihm (v. l.): die Sängerin Eva Gauthier, der Dirigent und Komponist Manoah Leide-Tedesco und Komponist George Gershwin. Wikimedia | Wide World Photos

Inspirationsquellen wie Arnold Schönberg

Besonders stark ließ er sich von Lyrik inspirieren – Textvertonungen machen einen Großteil seiner Werke aus. Gleich die erste Orchesterkomposition, „Verklärte Nacht“, Opus 9, ist – man kann es nicht anders sagen – von genialischer Süffigkeit.

Oskar Fried in einer Fotografie von Nicola Perscheid. Frieds Komposition „Verklärte Nacht“, Opus 9, erinnert an die wollüstigen Schauer in den Opern von Franz Schreker und Erich Wolfgang Korngold. IMAGO IMAGO / Artokoloro

Fried bezieht sich hier auf dasselbe Gedicht von Richard Dehmel, das Arnold Schönberg zu seinem Streichsextett gleichen Namens inspiriert hat. Fried dürfte davon nichts gewusst haben, denn er begann mit der Arbeit an seiner Vokalfassung für Sopran und Tenor, bevor Schönbergs „Verklärte Nacht“ uraufgeführt wurde.

Bitteres Lebensende in Moskau

In der Hauptstadt der Sowjetunion endet dann das Leben dieser außergewöhnlichen, flamboyanten Künstlerfigur unter traurigen Umständen. Seit Ende der der dreißiger Jahre leidet Fried an Parkinson und lebt in bitterer Armut mit seiner Frau Elena in einem Zimmer von 14 Quadratmetern in einer Wohnung, die er mit Fremden teilen muss.

Kurz vor seinem 70. Geburtstag stirbt er am 5. Juli 1941, zwei Wochen nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion.