Der Komponist und Dirigent Matthias Pintscher

Die junge Münchner Cellistin Raphaela Gromes hat in den letzten Jahren eine enorm steile Karriere hingelegt. Fast alle ihre Alben sind preisgekrönt, und landen in den deutschen Charts ganz weit oben. Dabei geht der Weg von Raphaela Gromes auch immer wieder in die Tiefe: In Archiven taucht sie nach unentdeckten musikalischen Perlen, sie engagiert sich außerdem für die SOS-Kinderdörfer oder musiziert gemeinsam mit Flüchtlingskindern aus Syrien. mehr...