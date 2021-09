Zum Tod von Mikis Theodorakis: Der Komponist, Schriftsteller und Politiker

Der weltberühmte griechische Komponist und frühere Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis ist am 2. September im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. Am 29. Juli 2020 hat SWR2 mit dieser Sendung seinen 95. Geburtstag gefeiert.

Musik und Politik haben das Leben von Mikis Theodorakis bestimmt, ebenso sein unbändiger Drang nach Freiheit. Zum Ausdruck kommt das alles in seinen weltweit bekannten Kompositionen. Viele Jahrzehnte der griechischen Geschichte spiegeln sich in seiner Musik wider.

Eine kritische Stimme – ein großer Musiker ist verstummt.

Im 2. Weltkrieg während der deutschen Besatzung und während der Militärdiktatur in Griechenland hat Theodorakis im Widerstand gekämpft. Immer wieder wurde er gefangen genommen und gefoltert. Seine Zuflucht war das Exil.

In seiner Heimat galt seine Musik lange Zeit als regimefeindlich und war verboten. Aber nichts und niemand konnte den Ausnahmekomponisten aufhalten oder einschüchtern. Seine Filmmusik zu "Alexis Sorbas" ist weltberühmt geworden.

Musikliste

Mikis Theodorakis:

"Sorbas Tanz" aus "Alexis Sorbas"

Kostas Papadopoulos (Bouzouki)

Mikis Theodorakis Popular Orchestra

Leitung: Mikis Theodorakis



Mikis Theodorakis:

"Fthinoporo"

Mikis Theodorakis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Doxa Patri", Ausschnitt

Mikis Theodorakis Orchester und Chor

Leitung: Mikis Theodorakis



Mikis Theodorakis:

Sinfonie Nr. 1, 3. Satz (Ausschnitt)

St. Petersburg State Academic Capella Symphony Orchestra

Leitung: Mikis Theodorakis



Mikis Theodorakis:

"Sirtos Chaniotikos" aus "Alexis Sorbas"

Kostas Papadopoulos (Bouzouki)

Mikis Theodorakis Popular Orchestra

Leitung: Mikis Theodorakis



Mikis Theodorakis:

"Mera magiou mou misepses"

Grigoris Bithikotsis (Gesang)

Manolis Chiotis and Orchestra

Leitung: Mikis Theodorakis



Mikis Theodorakis

"Sto Parathiri Stekosoun"

Meri Lida (Gesang)



Mikis Theodorakis

"Otan sfigoun to xeri"

Grigoris Bithikotsis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Afta ta Dedra"

Grigoris Bithikotsis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"En Majdag"

Arja Saijonmaa & Ensemble



Mikis Theodorakis:

"Lied der Lieder"

Konstantin Wecker (Gesang)

Das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie

Leitung: Mark Mast



Mikis Theodorakis:

"The fugitive"

Maria Farantouri (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Ena to Xenidoni"

Grigoris Bithikotsis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Nur diese eine Schwalbe" aus "Axion esti", Oratorium

Gunter Emmerlich (Bass)

Lakis Karnezis (Bouzouki)

Erik Kross (Sandouri)

Beethoven-Chor des VEB Elektromaschinenbau Sachsenwerk Dresden

Leitung: Mikis Theodorakis



Mikis Theodorakis:

"The Front"

Mikis Theodorakis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

Metopo

Melina Mercouri (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Eimaste dio"

Mikis Theodorakis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Nous sommes deux"

Georges Moustaki (Gesang, Gitarre)



Mikis Theodorakis:

"Geia sou Akropoli"

Nikos Mitsovoleas (Gesang)

Petros Pandis (Gesang)

Mikis Theodorakis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

Ligo akoma

Maria Farantouri (Gesang) & Ensemble



Mikis Theodorakis:

"I am European"

Petros Pandis (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Efhi"

Maria Farantouri (Gesang)



Mikis Theodorakis:

Vergiß nicht Oropos (Mi xechnas ton oropo) aus dem Zyklus: Lieder des Kampfes

Maria Farantouri (Gesang)

Maria Dimitriadi (Gesang)

Mikis Theodorakis (Gesang)

Lakis Karalis (Gesang)

Orchester

Leitung: Mikis Theodorakis



Mikis Theodorakis:

"Embros boithate"

Maria Farantouri (Gesang)



Mikis Theodorakis:

"Los libertadores" aus "Canto general", Oratorium

Maria Farantouri (Gesang)

The National Choir of France

The Folk Orchestra The Percussions of Strasbourg

Leitung: Yiannis Didlis



Mikis Theodorakis:

"Itan esi Fonazeis"

Mikis Theodorakis (Gesang)