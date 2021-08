Von Fanny Opitz

Arzt oder Rechtsanwalt hätte John Corigliano werden sollen. Das zumindest wünschte sich sein Vater, der viele Jahre lang Konzertmeister des New York Philharmonic unter Leonhard Bernstein war. Gut, dass sein Sohn nicht auf ihn gehört hat. Heute gehört der inzwischen 83-jährige New Yorker zu den wichtigsten Komponisten der Gegenwart. Für seine Sinfonien, Kammermusik und seine Filmkompositionen wurde Corigliano unter anderem mit dem Pulitzer-Preis, dem Grawemeyer Award für Komposition und einem Oscar ausgezeichnet. Mit Fanny Opitz spricht er über sein Leben und seine neueste Opernproduktion "The Lord of Cries".