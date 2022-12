Der Jazzpianist, Komponist und Produzent David Chesky

Von Fanny Opitz

Schon seit Mitte der 1970er-Jahre gehört David Chesky zu den Größen der US-amerikanischen Jazzszene, als Pianist, Arrangeur, Komponist und Produzent. Berühmt ist er für seinen Erfindungsreichtum, seine Dynamik, und seine individuelle, höchst kreative Mischung aus Jazz, Klassik und Ethno-Folk. In seinen Opern, Balletten und Orchesterwerken hat David Chesky seinen eigenen Kompositionsstil entwickelt, den "Urban Orchestral", hergeleitet aus den Straßengeräuschen von New York. Außerdem arbeitet er an der Weiterentwicklung hochauflösender Aufnahmetechniken. Fanny Opitz hat ihn in New York getroffen.