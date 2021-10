So war der Internationale Chopin-Wettbewerb 2021

Bei einem guten Krimi kommt es vor allem auf eine spannende Story an. Aber auch das Milieu, das Umfeld, in dem ein Mord geschieht, macht eine ganze Menge aus. Warum also nicht mal einen Kriminalroman in einer Musikszene spielen lassen? Das war der Ausgangspunkt der Autorin und Musikjournalistin Tatjana Böhme-Mehner. „Leipziger Mörderquartett“ heißt ihr neues Buch. Und Jan Ritterstaedt hat es gelesen. mehr...