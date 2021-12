Der Himmel voller Gitarren (3/5) - Italien

mit Christian Möller

"Nichts ist schöner als eine Gitarre, außer möglicherweise zwei." Dieser Ausspruch wird Frédéric Chopin zugeschrieben. Mal abgesehen von der Frage, wieso er selbst dann für dieses Instrument nichts geschrieben hat, glauben wir ihm das gern. Weshalb es diese Woche in der Musikstunde gleich eine ganze Menge Gitarren gibt und auch die Schwestern der Gitarre, wie Laute, Theorbe und Vihuela kommen zu Gehör. heute geht’s nach Italien und dort Pagagnini nicht nur ein Meister der geige, sondern auch der Gitarre.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Niccoló Paganini:

Sonate für Gitarre Nr. 30 in A-Dur

Marco Tamayo (Gitarre)



Barbara Strozzi:

Toccata Nr. 13

Michael Angers (Theorbe)



Giovanni Girolamo Kapsberger:

Avrilla mia aus: La villanella, Prima parte: Pensieri amorosi

L’Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar



Antonio Vivaldi:

Allegro aus dem Konzert für Laute, Streicher und Basso continuo D-Dur RV 95

Luca Pianca (Laute)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini



Fernando Carulli:

Morceau in g-Moll aus: L’Utile et l’agrèable op. 14

Nicola Jappelli (Gitarre)



Francesco Molino:

Duo Nr. 3 op. 16

Emmanuel Pahud (Flöte)

Christian Rivet (Gitarre)



Niccoló Paganini:

Allegro spirituoso aus der Sonata concertata A-Dur

Angèle Dubeau (Violine)

Alvarro Pierri (Gitarre)



Mario Castelnuovo-Tedesco:

Präludium und Fuge A-Dur aus Les guitares bien Temperèes

Brazil Guitar Duo



Mario Castelnuovo-Tedesco:

Allegretto dem Gitarrenkonzert Nr. 1 D-Dur op. 99

Pepe Romero (Gitarre)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Sir Neville Mariner





SWR2 Musikstunde vom 15.12.2021 | Der Himmel voller Gitarren (3/5)