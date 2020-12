„Keine singt so ergreifend schön wie sie", schwärmt die Presse: Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian verzaubert derzeit alle mit ihrer magischen Stimme und ihrer intensiven darstellerischen Präsenz. Symbiotisch verschmilzt sie Gesang und Szene, elektrisiert als Salome in Salzburg, als Butterfly in Wien, als Marietta an der Mailänder Scala - ihr Debüt an der Met steht kurz bevor. In eine Sängerfamilie hineingeboren, schien Grigorians Bühnenweg vorgezeichnet - doch hatte sie vielleicht auch andere Lebensträume? Porträt einer Sängerin auf dem Sprung zum Weltruhm. mehr...