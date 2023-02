Der Geiger David Garrett

Von Ines Pasz

Stargeiger David Garrett gilt als einer der erfolgreichsten Crossover-Musiker unserer Zeit, und füllt mit seiner Mischung aus Klassik und Pop riesige Hallen. Studiert hat er grundsolide an der New Yorker Juilliard School of Music, bei Größen wie Itzhak Perlman und Isaac Stern. Als Sohn eines deutschen Juristen, und einer amerikanischen Primaballerina, ist der gebürtige Aachener schon mit drei Jahren ein geigendes Wunderkind, und entwickelt dann nach seinem Studium sein eigenes, sehr erfolgreiches Karriere-Konzept, mit unzähligen Musikpreisen, Fans in allen Altersgruppen und spektakulären Auftritten.