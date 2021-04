Der Frühling ist die perfekte Zeit, um in Gärten oder Parks die ersten Open-Air-Konzerte des Jahres zu besuchen. In Zeiten von Corona bleibt da nur das Musizieren im eigenen Garten, allein oder mit der Familie. Das lenkt ab, macht Spaß und inspiriert. Wie und in welcher Form der Garten es in die klassische Musik geschafft hat, darum geht es in einem Beitrag von Jane Höck.