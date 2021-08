Die Bayreuther Festspiele 2021 haben am 25. Juli eröffnet. SWR-Opernredakteur Bernd Künzig war vor Ort und berichtet von der Festspielstimmung unter Pandemiebedingungen und der Neuproduktion zum Auftakt: dem „Fliegenden Holländer“ in der Regie von Dmitri Tcherniakov und unter der musikalischen Leitung von Oksana Lyniv.

Die traditionsreichen Bayreuther Festspiele waren zur Eröffnung am 25. Juli reduziert: Nur 911 Besucher*innen konnten mit Abstand im Saal sitzen, es gab keinen roten Teppich für die prominenten Gäste und die Foodtrucks als Catering im Freien waren für die Stammgäste in Bayreuth sicherlich auch gewöhnungsbedürftig.

Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele 2021: Operngäste besorgen sich an einem mobilen Stand Essen und Getränke. picture-alliance / Reportdienste Daniel Vogl

Geblieben ist jedoch der Kern: Zehn Opern von Richard Wagner; davon eine Neuinszenierung. Mit der Neuproduktion der Oper „Der fliegende Holländer“ wurde das Festival am 25. Juli eröffnet. Der Moskauer Regisseur Dmitri Tcherniakov inszenierte das frühe Werk Wagners. Am Pult stand zum ersten Mal eine Dirigentin: Oksana Lyniv.

Der „Holländer“ bekommt eine neue Vorgeschichte

Aus dem romantischen Motiv der Erlösung durch den Tod machte Tcherniakov eine Rachegeschichte mit einer neuen Vorgeschichte, die in der Ouvertüre erzählt wird: Der Holländer wurde als Kind Zeuge davon, wie seine Mutter ein Verhältnis mit dem Daland hatte. Dieses nahm kein gutes Ende: Daland ließ sie fallen, die Mutter wurde von der Dorfgemeinschaft verstoßen und beging Selbstmord.

Danach wird die Geschichte wie im Original fortgesetzt: Der Holländer kommt nach Jahren zurück, schleicht sich in die Familie des Daland ein und will die Tochter Senta heiraten. Senta selbst ist eine Rebellin, die aus der bigotten Spießerwelt ihrer Familie ausbrechen möchte. Der Holländer hat aber eine andere Agenda: Er möchte Rache an der Dorfgemeinschaft nehmen.

„Im Prinzip ist die Oper fast wie ein Spätwestern von Clint Eastwood inszeniert, und das ist spannend von Anfang an bis zur letzten Minute. Man sitzt auf der Stuhlkante und will dann wissen, wie es ausgeht. Und das ist großartig gemacht.“

Eine sehr gelungene musikalische Interpretation

In der einzigartigen Akustik des Festspielhauses würde „der Holländer“ nicht ohne Anpassungen funktionieren, erzählt Opernredakteur Bernd Künzig. Denn die frühe Oper Wagners sei nicht für den abgedeckten Orchestergraben in Bayreuth komponiert worden.

Diese Anpassungen nahm die musikalische Leiterin Oksana Lyniv auch vor, wodurch ihr eine angemessene akustische Balance gelang. Außerdem arbeitete sie besondere Passagen in verschiedenen Instrumentengruppen heraus: „Ich habe den 'Holländer' selten so transparent in Bayreuth gehört“, so Opernredakteur Bernd Künzig.

Asmik Grigorian mit einem „sensationellen Debüt“

Wirklich überragend sei Asmik Grigorian gewesen, die in der Rolle der Senta debütierte. Sie habe besonders klar und authentisch gesungen und ihre Rolle fabelhaft angenommen und verkörpert, erzählt Künzig im Gespräch.

„Sie arbeitete an jedem Wort wie an einer Skulptur. Man kann das mit Kleist paraphrasieren: 'Die Verfertigung der Gedanken beim Singen'.[...] Eine solche Senta hat es so noch nie gegeben.“

Diese Art des Singens könne nur in einer engen Abstimmung mit der Dirigentin funktionieren, so Künzig. Sonst würden die Passagen zerfallen. Auch sei Asmik Grigorians Erfolg in der Rolle nicht ohne eine sehr guten Zusammenarbeit mit der Regie möglich gewesen. Diese bekam beim Applaus allerdings einige Buh-Rufe.

Man könne gespannt sein, wie die Festspiele in den nächsten Jahren auf diese herausragende Produktion aufbauen, so Künzig in SWR2.