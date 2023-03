Oscar-Favorit „Tár“: Ist die Klassikszene wirklich so böse?

Ein Film in den Kinos sorgt seit letzter Woche nicht nur unter Klassikfans für Aufsehen: In „Tár“ spielt Cate Blanchett eine manipulative Dirigentin. Kritik äußerten unter anderem lebende Musikerinnen und Musiker. Warum musste Hauptfigur Lydia Tár eine Frau sein? Und wie negativ stellt der Film den Klassikbetrieb dar?

Ein böser Kommentar auf die Klassikbranche

„Die alten Krokodile überleben irgendwie“: Das stellt die gefeierte und jetzt gefeuerte Dirigentin Lydia Tár am Ende ihrer Reise in Südostasien fest. Und wie so viele beiläufige Sätze in Todd Fields Dirigentinnendrama „Tár“ lässt sich auch dieser Krokodil-Satz als ein böser Kommentar auf die Klassikbranche lesen.

Eine Branche, in der die männlichen Kollegen der Dirigentin Lydia Tár (Cate Blanchett) trotz ihrer Machtmissbräuche irgendwie weiterleben, ob mit Abfindung, neuem Posten oder als Genie entschuldigt. Lydia Tár aber steigt aus und dirigiert ab jetzt Videospielmusik in Thailand.

„Tár“ von Todd Field, seit 23. Februar im Kino

Spätestens in der letzten Szene ist das Drama zur grotesken Satire geworden

Dabei beginnt der Film im Stil einer Dokumentation und überfordert mit seinem Name-Dropping und seinen Anspielungen im Sekundentakt selbst Kenner der Klassik-Szene. Diese Vermischung von Fakten und Fiktion hat ihm viel Kritik eingebracht.

Fields fast dreistündiger Film will irgendwie alles abarbeiten, was die Klassikszene grade beschäftigt. Das ist tatsächlich zu optimistisch. Debatten über Cancel Culture und den weißen Klassikkanon werden schnell und holzschnittartig abgehandelt. Field wirft die Fragen nur auf, um sein Bild der Klassik als Haifischbecken glaubhafter zu machen und seine Hauptfigur zu etablieren. Antworten will und kann er keine geben.

Der Film gibt keine misogyne Perspektive vor

Sein oft als misogyn kritisierter „Was wäre, wenn“-Ansatz geht dagegen voll auf: Lydia Tár ist eben kein Gatti oder Barenboim. Für uns ist es erstmal ungewohnt, eine vergötterte Frau an der Spitze eines Orchesters zu sehen. Im Film ist das scheinbar schon Normalität. Und so schauen wir als Zuschauer ihrem hochmanipulativen Spiel ziemlich fasziniert zu und verurteilen sie nicht vorschnell.

Diese Rollenbilder und Vorurteile gibt der Film nie vor, sie existieren nur noch in den Köpfen der Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist spannend.

Reale Probleme von Dirigentinnen interessieren Field nur beiläufig

Die realen Probleme einer Dirigentin in der heutigen Zeit, vor einem Orchester zu bestehen, dass sie als Dirigentin oft kritisch beäugt, oder überhaupt erstmal an die entsprechenden Spitzenjobs zu kommen, interessieren Field nur beiläufig. Er möchte mit „Tár“ eine immer absurder werdende Macht- und Missbrauchsgeschichte erzählen. Und das gelingt auch gut.

Jeder Blick ist fein beobachtet, die Proben und Gespräche sind im besten Sinne realistisch, angespannt und unangenehm. Dabei ist jedes Bild, jeder Raum immer unterkühlt. Die Musik wärmt hier niemanden. So etwas verstört natürlich jeden und jede, der oder die Musik mag.

Nichts bleibt von der Vorstellung der heilenden und einenden Kraft der Musik

Diese Vorstellung zerstört Tár aufs Übelste: Wenn Musik vorkommt, dann wird sie zum Instrument der Handelnden, ob im Probespiel oder wenn Lydia Tár einen Studenten mit Bach demütigen will. Oder sie schmeißt Programme um, damit sie an sexuelle Gefälligkeiten kommt.

Sonst ist es aber die Stille, die den Film so bedrohlich macht, besonders für seine Hauptfigur: Erst in der Stille nimmt Lydia Tár Menschen und Welt um sich herum wahr.

„Tár“ ist als Geschichte von Machtmisbrauch nicht branchenspezifisch

Der Film erzählt eine Geschichte von Machtmissbrauch und Manipulation, die in vielen Branchen passieren könnte: Doch gerade in der Kultur- und Musikszene nötigen Hingabe und Geniekult Menschen dazu, über viele Grenzen mitzugehen.

Dass dieses Bild der Klassik jetzt in einem Oscar-favorisierten Spielfilm so rüberkommt, dafür haben die Musikwelt und ihre unappetitlichen Enthüllungen in den letzten Jahren selbst gesorgt.