Der Dirigent Kent Nagano

Von Dorothea Hußlein

Vom Pazifik über den Atlantik an die Elbe: Der in Kalifornien geborene Dirigent Kent Nagano ist ein Weltbürger im besten Sinn. Der Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper, Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg und vielgefragter Gastdirigent führender internationaler Orchester, wird am 22. November 2021 70 Jahre alt. Nach wie vor braucht er den wechselseitigen Austausch von Erfahrungen und Mentalitäten für seine Kunst. Über den Musikbetrieb, seinen persönlichen Blick als Dirigent auf das Leben und sein neues Buch "10 Lessons of my Life" erzählt in der Sendung "Zur Person" von Dorothea Hußlein.