Der Dirigent George Petrou

„Wir wollen Mut machen, neue Tätigkeitsfelder zu entdecken im Umfeld der Zukunftsfelder“, sagt Geschäftsführer Ralf Püpcke vom Tonkünstlerverband Baden-Württemberg. Insgesamt ist der deutsche Tonkünstlerverband der älteste und größte Berufsverband in Deutschland. Seit der Gründung 1847 vertritt er die Interessen der Musikschaffenden hier. In den vergangenen Jahren haben unter anderem die Pandemie und der Ukrainekrieg die Musikszene vor Herausforderungen gestellt. Der Tonkünstlerverband möchte alle Mitglieder durch die laufenden Veränderungen navigieren und nimmt gesellschaftliche Megatrends in den Blick. Was der Verband leistet, und um was es im Fokus „Zukunft“ geht, erzählt Ralf Püpcke im SWR2 Musikgespräch.