Der Dirigent Daniel Harding

Am 5. März jährt sich der Todestag der Komponistin Dora Pejačević zum 100. Mal. Pejačević hat in ihren 37 Lebensjahren viele politische Umbrüche und Krisen erlebt – den Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie, den ersten Weltkrieg und die Gründung von Jugoslawien. In diesem Spektrum hat sich Pejačević also als Komponistin entwickelt. Elisabeth Hahn beginnt den ersten Beitrag mit einem Überblick zum Leben der Komponistin.