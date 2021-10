Der Bassist Günther Groissböck

Der österreichische Bassist Günther Groissböck hat nicht nur auf der Bühne eine kernige Stimme, sondern auch im wahren Leben. Er stammt aus einer kleinen Stadt in Niederösterreich und hat Weltkarriere gemacht.

An der MET und in Berlin brillierte er jüngst als Baron Ochs. Seit Jahren gehört er zum Sängerstamm der Bayreuther Festspiele und hinterließ dort als Gurnemanz, Fasolt oder Landgraf markante Spuren.

Eigentlich hätte Günther Groissböck in dieser Saison den Wotan bei den Bayreuther Festspielen gesungen, aber aufgeschoben ist hoffentlich nicht aufgehoben! Darüber und vieles mehr, erzählt er im Gespräch mit Dorothea Hußlein.



Musikliste:



Richard Strauss:

"Der Rosenkavalier", Szene Ochs - Annina (2. Aufzug)

Günther Groissböck (Bass)

Camilla Nylund (Sopran)

Staatskapelle Berlin

Leitung: Zubin Mehta

Freddie Mercury:

"The show must go on"

Queen

Anton Bruckner:

"Domine, speravi" aus "Te Deum"

Krassimira Stoyanova (Sopran)

Yvonne Naef (Mezzosopran)

Christoph Strehl (Tenor)

Günther Groissböck (Bass)

Chor und Symphonieorchester des BRs

Leitung: Bernard Haitink

Richard Wagner :

"Siegfried", Vorspiel 3. Akt

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Wolfgang Sawallisch

Brian May:

"Who wants to live forever"

Queen

Klaus Doldinger:

"Flug zum Elfenbeinturm", Musik zum Film "Die unendliche Geschichte"

Symphonie-Orchester Graunke München

Leitung: Klaus Doldinger

Bedøich Smetana:

"Weiß ich doch Eine, die hat Dukaten" aus

"Die verkaufte Braut", Duett Kezal - Hans (2. Akt)

Günther Groissböck (Bass)

Pavol Breslik (Tenor)

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Tomáš Hanus

Anton Bruckner:

3. Satz aus der Sinfonie Nr. 8 c-Moll

SolistIn: Philharmonisches Orchester Rotterdam

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Frédéric Chopin:

2. Satz aus dem Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21

Ivo Pogorelich (Klavier)

Chicago Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado

Richard Wagner:

"Im Treibhaus" aus den Wesendonck-Liedern

Günther Groissböck (Bass)

Gerold Huber (Klavier)

Richard Strauss:

Auszug aus "Tod und Verklärung" op. 24

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Leitung: Marc Albrecht