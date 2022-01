Der Bariton Äneas Humm und sein Debut in „Don Pasquale“ am Staatstheater Karlsruhe

„Wir kümmern uns um die Hörgesundheit der Menschen, von Geburt an bis ins hohe Alter“: So fasst Dr. Annette Limberger zusammen, was ein Audiologe oder eine Audiologin macht. Die Audiologie ist ein weites Berufsfeld, mit Einsatzmöglichkeiten bei Veranstaltungen, in Tonstudios oder bei der Produktentwicklung. Audiologen versuchen, Klänge und Geräusche mit dem menschlichen Gehör in Verbindung zu bringen, so Limberger im Gespräch. mehr...