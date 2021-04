„Es ist manchmal anstrengend, noch über das ob zu diskutieren, anstatt darüber, was wir tun können“, sagt Lea Brückner. Sie studiert an der Folkwang-Hochschule in Essen Geige und hat einen deutschen Ableger der Aktion „Music declares emergency“ gegründet. Unter dem Motto „Music for our planet“ will sie ein Umdenken in der Musikbranche anregen: hin zu mehr Bewusstsein für Klimaschutz und gesellschaftlicher Verantwortung. mehr...