DEBUT 2022 – Der internationale Gesangswettbewerb in Weikersheim

Philharmonisches Orchester Würzburg

Gesangssolisten: Finalisten des 11. Europäischen Gesangswettbewerbs "DEBUT"

Leitung: Enrico Calesso

Moderation: Felix Seibert-Daiker

(Galakonzert vom 24. September 2022 in der Tauber-Philharmonie in Weikersheim)

DEBUT ist ein internationaler Klassik-Gesangswettbewerb, der junge Opernsängerinnen und Opernsänger am Beginn ihrer Karrieren fördern will. Zahlreiche junge Gesangssolisten hatten durch DEBUT bereits die Möglichkeit, sich zu Beginn ihres musikalischen Weges zu vernetzen, einer internationalen Jury und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre in Weikersheim statt, wo nach einer dreimonatigen Bewerbungsphase die Vorauswahlen sowie die Wettbewerbswoche im September ausgetragen werden. Höhepunkt ist das Galakonzert der Wettbewerbsteilnehmer in den Stimmfächern Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, Countertenor, Bariton und Bass.