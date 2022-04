SWR2 Thema Musik

Wer kennt sie nicht, die berühmte Chaconne für Violine Solo von Johann Sebastian Bach? Gerade in der aktuellen Zeit sind die Themen des Stücks wieder sehr präsent: Zwischen all den Nachrichten über Krieg und Gewalt suchen wir nach Momenten des Trosts und der Hoffnung. Lena Bozzetti ist Geigerin und wird Bachs Chaconne bei ihrem Bachelorabschluss an der Musikhochschule Hannover spielen. Sie hören in einem persönlichen Werkporträt, warum sie das Stück so fasziniert. mehr...