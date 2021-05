Vor knapp drei Jahrzehnten haben sich Tanja und Christian Tetzlaff, Elisabeth Kufferath und Hanna Weinmeister zum Streichquartett zusammengetan. Sie standen damals am Beginn ihrer Solistenkarrieren, wollten aber den Rückhalt in der Kammermusik nicht missen. Das Erinnern steht als Motto über ihrem jüngsten Programm: an vergessene Formen, an lebenslange Freundschaften, an die Liebe.

Christian Tetzlaff, Elisabeth Kufferath (Violine)

Hanna Weinmeister (Viola)

Tanja Tetzlaff (Violoncello) Joseph Haydn:

Streichquartett f-Moll op. 20 Nr. 5

Alban Berg:

Lyrische Suite

Joseph Haydn:

Streichquartett C-Dur op. 20 Nr. 2

Peter Tschaikowsky:

Streichquartett Nr. 3 es-Moll op. 30 Liveübertragung aus dem Mozartsaal im Schwetzinger Schloss