Mit Daniel Finkernagel

Zu den schönsten Glücksfällen der Evolution gehört die Musik. Denn sie kann den Menschen in andere Welten katapultieren und ihm so Glücksmomente bescheren. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Musik hören? Warum kann uns auch traurige Musik glücklich machen? Warum ist Tanzen Glücks-Doping fürs Gehirn? Daniel Finkernagel durchforstet dazu 40.000 Jahre Menschheits- und Musikgeschichte. mehr...