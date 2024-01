Das Rätsel

Sie sind Musentempel und Repräsentationsbau, Tourismusmagnet und städtischer Treffpunkt. In Opernhäusern findet Musikgeschichte statt, aber sie sind auch Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Hier gibt es magische Momente ebenso wie kleinlichen Streit und politisches Hickhack. In der SWR2 Musikstunde besuchen wir fünf große Opernhäuser - von der Mailänder Scala bis zur Metropolitan Opera in New York City - und tauchen ein in ihre spannende Historie und Gegenwart.