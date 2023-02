Das Rätsel

Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde. Ein riesiges Land mit einer bewegten Geschichte, die auch ihre Spuren im Musikleben der zehn Provinzen und drei Territorien hinterlassen hat. Welche Künstlerinnen und Künstler waren und sind dort zu Hause? Wie unterscheidet sich Kanadas Musikleben von dem in Europa? Welche Rolle spielt die Musiktradition der First Nations? Diesen Fragen gehen wir in fünf Folgen nach. Ein musikalischer Roadtrip und er führt auch Richtung Süden durch British Columbia - an der wunderschönen Pazifikküste entlang - in die drittgrößte Stadt Kanadas, in die Kulturmetropole Vancouver.